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Panama'nın Los Santos eyaletinde 6,3 büyüklüğündeki depremde evler tahrip oldu

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Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'ne göre, pazartesi yerel saatle 18.20'de Panama'nın Los Santos eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Colorada Abajo bölgesindeki depremde evler tahrip oldu.

PANAMA, 14 Ekim (Xinhua) -- Panama'nın Los Santos eyaletinin Colorada Abajo bölgesinde meydana gelen depremde tahrip olan evler, 13 Ekim 2026.

Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'nün açıkladığı bilgilere göre, pazartesi günü yerel saatle 18.20'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. (Fotoğraf: Daniel Gonzalez/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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