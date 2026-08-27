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Panama El Nino Nedeniyle Alarm Seviyesini Yükseltti

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El Nino kaynaklı şiddetli yağışların yol açtığı seller 15 binden fazla kişiyi etkiledi. Panama hükümeti, operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve olası afetlere hazırlanmak için ülke genelinde en yüksek alarm seviyesini ilan etti.

Panama, El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağışların ekonomisini ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde en yüksek seviye alarm ilan etti.

United Press International (UPI) ajansının haberine göre, Panama'da El Nino nedeniyle kuzey ve Karayip bölgelerine şiddetli yağmurlar yağdı ve seller meydana geldi.

Bu kapsamda El Nino, Panama'da 15 bin 600'den fazla insanı etkiledi.

Panama İçişleri Bakanı Dinoska Montalvo, yaptığı açıklamada, idari prosedürleri kolaylaştırmak, operasyonel kapasiteyi güçlendirmek ve "gelecek olanlara" hazırlanmak için acil durum ilan edildiğini ifade etti.

Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) son raporunda da El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağı ve bunun aşırı hava olayları ile doğal afet riskini artıracağı belirtilmişti.

Verilere göre, Doğu ve Orta Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının temmuz-eylül döneminde hızla artacağı ve sıcaklıkların 2 dereceden fazla yükselmesiyle şiddetli bir El Nino döneminin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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