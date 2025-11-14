Haberler

Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD ile İşbirliğini Savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD askeri personelinin ülkedeki varlığının Venezuela'ya karşı düşmanca bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Karayipler'deki ABD askeri hareketliliğine dair açıklamalarda bulunan Mulino, Panama'nın uluslararası askeri tatbikatlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülke topraklarının Venezuela'ya yönelik düşmanca bir tehdit içinde olduğu iddialarını reddederek, ABD personelinin ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında burada olduğunu belirtti.

Başkent Panama kentinde haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, ABD personelinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mulino, "(ABD'nin Venezuela'yı olası işgali) Venezuela ile hiçbir ilgimiz yok. Panama, topraklarını Venezuela'ya ya da dünyadaki herhangi bir ülkeye karşı düşmanca bir eyleme tahsis etmez." ifadesini kullandı.

Karayipler bölgesindeki ABD askeri hareketliliğine değinen Mulino, "Bunlar iki farklı konu, birinin diğeriyle ilgisi yok. ABD askeri birlikleriyle Panama topraklarında yapılması planlanan tatbikatlar, güvenlik bakanlığının yönlendirdiği bir protokoldür. Panama zaten düzenli olarak çok uluslu askeri tatbikatlara ev sahipliği yapıyor." dedi.

Ülkede 1990'dan bu yana düzenli bir ordusu olmayan Panama ile ABD arasında ortak tatbikatlar, 1989'daki ABD müdahalesinden bu yana sık sık yapılıyor.

Geçen nisan ayında imzalanan ve başlangıçta tartışmalara yol açan bir mutabakat zaptı ile bu işbirliği yeniden canlandı. Bu anlaşma, daha geçici ve dönüşümlü bir ABD askeri varlığını öngörüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyuran Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu

Sır olayda düğümü çözecek en önemli delil de bulundu
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.