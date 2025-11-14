Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD ile İşbirliğini Savundu

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülke topraklarının Venezuela'ya yönelik düşmanca bir tehdit içinde olduğu iddialarını reddederek, ABD personelinin ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında burada olduğunu belirtti.

Başkent Panama kentinde haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, ABD personelinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mulino, "(ABD'nin Venezuela'yı olası işgali) Venezuela ile hiçbir ilgimiz yok. Panama, topraklarını Venezuela'ya ya da dünyadaki herhangi bir ülkeye karşı düşmanca bir eyleme tahsis etmez." ifadesini kullandı.

Karayipler bölgesindeki ABD askeri hareketliliğine değinen Mulino, "Bunlar iki farklı konu, birinin diğeriyle ilgisi yok. ABD askeri birlikleriyle Panama topraklarında yapılması planlanan tatbikatlar, güvenlik bakanlığının yönlendirdiği bir protokoldür. Panama zaten düzenli olarak çok uluslu askeri tatbikatlara ev sahipliği yapıyor." dedi.

Ülkede 1990'dan bu yana düzenli bir ordusu olmayan Panama ile ABD arasında ortak tatbikatlar, 1989'daki ABD müdahalesinden bu yana sık sık yapılıyor.

Geçen nisan ayında imzalanan ve başlangıçta tartışmalara yol açan bir mutabakat zaptı ile bu işbirliği yeniden canlandı. Bu anlaşma, daha geçici ve dönüşümlü bir ABD askeri varlığını öngörüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyuran Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun, ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtmişti.