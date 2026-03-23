3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-650 kara yolunun Pamukova Doğançay mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 TIR ile 1 otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan M.A.B. ve eşi H.B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'lardan birinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
