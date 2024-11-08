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Pamukova'da Yayla Evinde Yangın

Pamukova'da Yayla Evinde Yangın
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan ahşap yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, kimsenin olmadığı bir sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı ve ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyinli Mahallesi'nde sulama göleti civarındaki C.G'ye ait ahşap yayla evinde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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