Haberler

Pamukova'da Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki Ravza Ekşi hayatını kaybederken, annesi yaralandı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, yoldan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Ravza Ekşi (26) hayatını kaybetti, annesi S.E. ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-650 kara yolunun Pamukova mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adapazarı yönüne giden 54 AOF 424 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Ravza Ekşi ile annesi S.E.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Ravza Ekşi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan annesi S.E. ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi