Pamukova'da Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 84 yaşındaki Ayşe Hanife Atov'un cenazesi, Ahiler Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle kabristanlığında defnedildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.
Ahiler Mahallesi'nde muhtar Metin Atov'a ait iki katlı evde çıkan yangında ölen Ayşe Hanife Atov'un (84) cenazesi, hastane morgundan alınarak Ahiler Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Yangında annesini kaybeden muhtar Metin Atov, burada taziyeleri kabul etti.
Atov'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle kabristanlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, Pamukova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Garip, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.