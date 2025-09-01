Pamukova'da Yangın Kontrol Altına Alındı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde geri dönüşüm tesisinin yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Pamukova ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Fatih Caddesi yakınlarında meydana geldi. Bir geri dönüşüm tesisinin yakınında bulunan, çam ağaçlarının bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),