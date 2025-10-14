Pamukova'da Üzüm Üreticileri Hırsızlığa Karşı Nöbet Tutuyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle bahçelerinde nöbet tutuyor.

Hayrettin, Pınarlı ve Bacıköy mahallelerinde zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşayan çiftçiler, hırsızlık olaylarına karşı ürünlerini korumak için jandarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak üzüm bağlarının bulunduğu bölgelerde güvenliği artırıyor. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında durumu hemen ekiplere bildiriyor.

"Hırsızlık olaylarında mağdur oluyoruz"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine, vatandaşların ve jandarma ekiplerinin hırsızlık olayına karşı çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yıl içinde yaşanan zirai don nedeniyle meyve rekoltesinin düştüğünü anımsatan Ulukaya, "5 ton üzüm aldığımız bağlardan bu yıl sadece 500 kilogram ürün alabiliyoruz. Birkaç kişi gelip yarım saatte tüm mahsulü çalabiliyor. Vatandaşlarımız ve jandarma ekipleri, koordineli çalışarak bu duruma engel olmaya çalışıyor." dedi.

Çiftçi Feridun Yüksel de mağduriyetini dile getirerek, "10-15 ton beklediğimiz bağlardan bu yıl 500-600 kilogram üzüm alabiliyoruz. Bunun üzerine bir de hırsızlık olayları yaşanınca daha da mağdur oluyoruz. Bahçelere güvenlik kameraları yerleştirip telefonlarımızdan takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Özcan Tufan ise jandarma ekipleriyle özellikle yağmurlu havalarda sahada nöbet tuttuklarını kaydetti.