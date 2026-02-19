Haberler

Sakarya'daki trafik kazasında ölen kadın toprağa verildi

Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ravza Ekşi, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Kazada ağır yaralanan annesi Sevgi Ekşi'nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde annesinin ağır yaralandığı kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

D-650 kara yolunda dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ravza Ekşi'nin cenazesi, yakınları tarafından Pamukova Devlet Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ne getirildi.

Hacı Bayram Halil Camisi'nde Ekşi için dua edildi, helallik alındı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ekşi'nin cenazesi, Yukarı Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

Törene, Ekşi'nin yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaş katıldı.

Bu arada, tedavisi süren anne Sevgi Ekşi'nin sağlık durumunun ciddiyetini korunduğu öğrenildi.

Olay

D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde ilerleyen R.S idaresindeki 54 AOF 424 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi (48) ile kızı Ravza Ekşi'ye (26) çarpmış, anne kız çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulmuştu.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ravza Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, ağır yaralanan Sevgi Ekşi ile hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
