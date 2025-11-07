Pamukova'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkisinde M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sevim K. (56) ve H.K. (27) yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevim K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.