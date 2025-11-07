Haberler

Pamukova'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Mekece mevkisinde M.A.K. (60) yönetimindeki 11 SD 324 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.A. (52) yönetimindeki 41 AOL 229 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sevim K. (56) ve H.K. (27) yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevim K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.