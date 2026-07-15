Haberler

Sakarya'da kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde freni boşalan tır, bariyerleri aşıp demir yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi.

E.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, İznik-Pamukova yolu Mekece istikametinde rampadan iniş yaptığı sırada frenlerinin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

D-650 kara yolunda kavşakta duramayan tır, bariyerleri aşıp Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın konvansiyonel demir yoluna girerek raylar üzerinde durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Mersin’de üç azılı firariden biri yazlıkta, biri havuzda, biri de iş üstünde yakalandı

Azılı firariler hiç beklemedikleri yerlerde enselendi!
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ev hapsiyle tahliye

Bebek Otel soruşturmasında yeni gelişme! Ev hapsiyle tahliye edildi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Amedspor'dan bir iddialı transfer daha

Amedspor'dan bir iddialı transfer daha!

Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...