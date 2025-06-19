Pamukova'da Kahverengi Kokarcaya Doğal Çözüm: Samuray Arısı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tarım alanlarında zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede kimyasal ilaç yerine doğaya salınan Samuray arısı kullanıldı. Bu çevre dostu yöntem, zararlı popülasyonunu doğal yolla kontrol altına almayı hedefliyor.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, tarım alanlarında büyük zararlara yol açan kahverengi kokarcaya karşı kimyasal ilaç kullanmadan doğal bir çözüm devreye alındı. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen "Çevre ve Tarım Projesi" kapsamında Samuray arısı doğaya salındı.

Pamukova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen dört farklı noktada Samuray arısı salımı gerçekleştirdi. Zararlı kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında kullanılan bu arı türü, kokarcanın yumurtalarına parazitlik yaparak doğal yolla çoğalıyor ve zararlı popülasyonunu kontrol altında tutuyor.

Uzmanlar, bu yöntemin çevre dostu olduğunu, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak ekosistemi koruduğunu vurguladı. Doğal dengeyi bozmadan zararlıya karşı etkili bir çözüm sunan Samuray arısı, sürdürülebilir tarımın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken, biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Haber-Kamera: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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