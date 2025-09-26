Pamukova'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Etkinliği Düzenlendi

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" temalı eğitim etkinliği Pamukova ilçesinde düzenlendi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerin Türk diline dair farkındalığını artırmayı, söz varlıklarını zenginleştirmeyi ve kültürel değerlerle bağ kurulması hedefiyle etkinlik gerçekleştirildi.

Türkçe Öğretmeni Elif Alp, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında güzel eğitim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Dil Bayramı dolayısıyla öğrencilerin, farkındalık oluşturmak adına okul bahçesine konulan "Özüm sözüm Türkçe" yazılı afişe Türk Cumhuriyetlerinin dillerinde "Kardeş benim izim" diyerek boyadıkları ellerinin izini bıraktığını belirten Alp, "Öğrencilerimiz, Türk devletlerinin renklerini bayraklarının renkleriyle buluşturarak güzel bir görsel şölen hazırladı. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz kitap okudu, yabancı kelimelerin yerine Türkçesini kullanma hususunda güzel etkinlik yaptı." diye konuştu.

Öğrenci Belinay Sarımsakcı da öğretmenlerinin Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilmeleri için hazırladığı etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, kitap okuduklarını, yabancı sözcükler yerine Türkçe kelimeler kullandıklarını anlattı.

Öğrencisi Yağız Efe Uysal ise güzel bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Hocamız çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Özüm sözüm Türkçe etkinliği yaptık, yabancı kutuları attık, yerine Türkçe kutuları aldık." ifadelerini kullandı.