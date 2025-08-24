Pamukkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Honaz Dağı eteklerinde başlayan orman yangını, gece boyunca yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde 380 personel ve 9 helikopterle çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Cankurtaran Mahallesi'nde Honaz Dağı eteklerinde dün başlayan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 9 helikopter çalışmalara destek verdi.

Yangın bölgesinde 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale, 5 iş makinesi ve 380 personel görev aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla alevler tamamen kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Ekiplerin zarar tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
