Pamukkale'de Traktör Devrildi: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu Hasan ve Ayşe Çelik çifti hayatını kaybetti. Olay, Güzelpınar Mahallesi'nde meydana geldi ve çiftin ormanlık alandan odun topladıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdiği belirtildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Güzelpınar Mahallesi'nde Hasan Çelik'in (62) kullandığı 20 DL 669 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile eşi Ayşe Çelik'in (63) hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik çiftinin 1 gün önce ormanlık alana odun toplamak için gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
