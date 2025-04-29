Pamukkale'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne 86 Bin Lira Ceza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü ve sahibi toplam 86 bin 816 lira ceza aldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletin sahte plaka ile kullanıldığı belirlendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü ile sahibine toplam 86 bin 816 lira ceza uygulandı.
Bağbaşı Mahallesi Vatan Caddesi'nde seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan ve trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü polis ekiplerince durduruldu.
Yapılan incelemede, paket servisi için kullanılan motosikletin plakasının sahte olduğu ve sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, sürücü ve motosikletin sahibine, toplam 86 bin 816 lira kesti.