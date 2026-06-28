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Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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