Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Atalar Mahallesi'ndeki restorana, motosikletteki kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek