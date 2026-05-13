Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, husumet nedeniyle bir iş yerine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iş yerine pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.T, aralarında husumet bulunan D.H'nin Palitlibağ Mahallesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan D.H, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan saldırı sonrası şüphelinin yaralının başında silahla beklemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ali BİLGE