Pamukkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangını için 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz ve 307 personel görevde. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel