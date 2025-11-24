Pamukkale'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

S.S. yönetimindeki 20 APR 32 plakalı otomobil, dün akşam Siteler Mahallesi Tokat Caddesi'nde Muratcan Pekeroğlu (25) idaresindeki 20 AOD 082 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kuryelik yaptığı öğrenilen Pekeroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.