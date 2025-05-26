Pamukkale'de Gizli Kamera Skandalı: İşletme Sahibi Tutuklandı

Pamukkale'de Gizli Kamera Skandalı: İşletme Sahibi Tutuklandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, günlük kiralanan bir evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen işletme sahibi M.F. tutuklandı. Ekipler, ihbar üzerine yaptıkları aramada gizli kamera düzeneği ele geçirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A'nın üçlü prize gizli kamera yerleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce gözaltına alınan işletme sahibi M.F. (48), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı M.F, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Evde yapılan aramada üçlü prize yerleştirilmiş, "casus kamera" olarak adlandırılan gizli kamera düzeneği ele geçirildi.

Öte yandan çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiği ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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