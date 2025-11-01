Haberler

Pamukkale'de Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

15 Mayıs Mahallesi'nde O.K'ye ait 5 katlı aparmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle çatı katındaki dairede büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
