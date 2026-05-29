Pamukkale'de apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Akhan Mahallesi'nde beş katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz yetkilileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda evin çatısında hasar meydana geldi.