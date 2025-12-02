Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurdu. Jahani, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuk gözaltına alındı.
KAZARA KIZ ARKADAŞINI VURDU
İddiaya göre, Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. (15), babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurdu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetti. B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel