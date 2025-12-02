Haberler

Tüfekle oynarken kazara arkadaşını öldüren çocuk gözaltına alındı

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara kız arkadaşı Zahra Jahani'yi vurdu. Jahani, olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuk gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu kız arkadaşını öldüren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

KAZARA KIZ ARKADAŞINI VURDU

İddiaya göre, Akköy Mahallesi'nde ailesine ait evde B.K. (15), babasının ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken kazara, karşısında oturan kız arkadaşı Zahra Jahani'yi (15) vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Jahani olay yerinde hayatını kaybetti. B.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinde bulunan av tüfeğine el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

