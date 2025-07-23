Pamuk Şeker Tartışması Kanlı Bitti: Çocuk Bıçakladı

Pamuk Şeker Tartışması Kanlı Bitti: Çocuk Bıçakladı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki K.D., tartıştığı pamuk şeker satıcısı N.G.'yi bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, K.D. polis tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde K.D. (15), tartıştığı pamuk şeker satıcısı N.G'yi (47) bıçakladı. Yaralanan N.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Pamuk şeker satıcısı N.G. ile K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken kaçan K.D., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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