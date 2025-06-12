Palas Ortaokulu'ndan Yıl Sonu Resim Sergisi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Palas Ortaokulu tarafından yıl sonu resim sergisi açıldı.

Okulda düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Tugay Kalkanlı ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Resim öğretmenin danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Okul müdürü Metin Güntay, sergide karakalem, pastel ve akrilik boya, kolaj ve 3 boyutlu el sanatları gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığı toplam 945 eserin sergilendiğini belirtti.