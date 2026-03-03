Palandöken'de görevli JAK ekipleri, bu yıl mahsur kalan 866 kişiyi kurtardı

Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl mahsur kalan 866 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen bazı faaliyetler hakkında bilgiler yer aldı.

Jandarma bölgesinde geçen yıl 1319 arananın yakalandığı bildirilen açıklamada, kişilere karşı işlenen suçların 2025'te önceki yıla göre yüzde 21 ve mal varlığına karşı işlenen suçların da yüzde 42 azaldığı, 2025'te 396 düzensiz göçmenin de yakalandığı aktarıldı.

Bu yıl JAK timlerince Palandöken Kayak Merkezi'nde mahsur kalan 866 vatandaşın kurtarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca jandarma ekiplerinin geçen yıl 37 kilogram uyuşturucu ile 7 milyon 88 bin 813 kök kenevir ele geçirdiği belirtildi.