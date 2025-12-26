Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı

Sezonun açıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma arama kurtarma ekipleri kar motorları üzerinde yaptıkları gösteriyle "görev başındayız" mesajı verdi.

Her sezon yurt içi ve dışından binlerce turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Merkezde yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki karakolda görevli timler, kayak yaparken düşüp yaralanan, kaybolan ve mahsur kalanların imdadına yetişiyor.

Ekipler, sezonun açıldığı Palandöken'deki pistlerde ekip halinde kar motorlarıyla devriye atıp gövde gösterisi yaptı.

Ayrıca ekipler, kayak yaparken Türk bayrağı açtı ve "görev başındayız" mesajı verdi.