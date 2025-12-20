Haberler

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından olan Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler kayak yaparak eğlenceli bir tatil geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Rabia Arslan, AA muhabirine, İstanbul'dan Erzurum'a tatil için geldiklerini ve çok eğlendiklerini söyledi.

Palandöken'in çok güzel olduğunu anlatan Arslan, "Buraya kayak için geldik. Tatilimiz gayet güzel geçiyor, kayak yapıyoruz. Teleferiğe bindik, 1 haftadır Erzurum'dayız. Burası çok güzel, herkesin gelmesini bekleriz." dedi.

Fatih Güner ise Trabzon'dan Palandöken'e gezmeye geldiklerini, ortamın güzel olduğunu belirterek, "Buraya arkadaşlarla kayak yapmaya geldik. Teleferiğe bindik. Buraya ilk defa geldim, gayet güzel, hoşuma gitti. Kayak pisti, teleferik olsun, gayet güzeldi." ifadelerini kullandı.

Bedirhan Hınıslı da Palandöken'e kayağa geldiğini ve çok eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Teleferikle Ejder3200'e çıktığını ifade eden Hınıslı, "Ejder3200 zirvesinden aşağıya kadar kaydık. Babam ve kardeşimle buraya geldik ve çok eğlendik. Beraber kayak yapıyoruz." diye konuştu.

