Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları değişkenlik gösteriyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 278, Ergan'da 270, Hakkari'de 223, Kartalkaya'da 220, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 197, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 168, Uludağ'da 157, Çambaşı'nda 124, Davraz'da 106, Murat Dağı'nda 102, Ilgaz'da 86, Hesarek'te 73, Yalnızçam'da 55, Küpkıran'da 52, Kandilli ve Denizli'de 21, Akdağ'da 19, Gevaş Adalı'da 12, Kartepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.03.2026En düşüken yüksek
PalandökenKY-8-6
ErganKY-7-6
HakkariKY-8-5
KartalkayaPB-8-4
NemrutKY-4-3
ErciyesKY-10-6
SarıkamışKY-8-4
KonaklıKY-8-6
UludağAB-2-4
ÇambaşıKY-7-6
DavrazPB-80
Murat DağıAB-90
IlgazKY-8-3
HesarekKY-7-4
YalnızçamKY-9-4
KüpkıranKY-40
KandilliKY-9-2
DenizliAB-53
AkdağKY-7-3
GevaşKY-40
KartepeÇB-31
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
Kaynak: AA / Sagip Sezginer
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Yatırımcı ters köşe oldu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Kimse beklemiyordu: Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar yeniden askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler