Palandöken Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu 2.Olağan Kongresi Yapıldı

Palandöken Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu 2.Olağan Kongresi Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye Palandöken Belediye Başkan vekili Ensar Özdemir, Türkiye Gaziler Vakfı Şehit Aileleri İl Başkanı Rıza Demir, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Artvin, Muş, Ağrı, Ardahan, Erzincan'da görev yapan Güvenlik korucuları, şehit aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program divan heyetinin oluşumu ile devam etti. Tek liste ile gerçekleşen kongrede mevcut başkan Yunus Özkan, güven tazeledi.

Kongrede konuşan Başkan Yunus Özkan, "Öncelikle kaybımız büyük, acımız tarifsizdir. 11 ilimizi kapsayan Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, güvenlik güçlerimize, korucularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Vatansever kardeşlerim, Bu vatan uğruna Bin 800 şehit verdik, 3 Bin 200 gazimiz kahramanca mücadele etti, şehit düştü. Şanlı bayrağımız altında Biz hiçbir şekilde teröre boyun eğmedik, dik durduk. Bundan sonra da Allah'ın izniyle kararlılığımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi son terörist etkisiz hale gelinceye kadar, dağlarımızda huzur ve güven sağlanıncaya kadar bu haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Başta bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Kıymetli Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vatan, bayrak uğruna şimdiye kadar bu mücadelede kahramanca emek veren bütün emeklisinden gönüllüsüne kadar çalışan bütün korucularımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşık 35 yıldır askerimiz ve polisimizle birlikte terör örgütlerine kaşı Güvenlik Korucuları olarak mücadele etmekteyiz. Her ne olursa olsun Devletimizin bekasına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz diken hainlere karşı kararlı ve dik duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse hepimiz şehit düşelim şanlı bayrağımızı dalgalandırmanın onurunu yaşayacağız. Yüce Türk Milleti askeri, polisi ve güvenlik korucuları ile huzur içerisinde yaşamaya devam edecektir. Ezan kıyamete kadar susmayacak, Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet kutsal topraklarımız üzerinde dalgalanacaktır. Son olarak diyorum ki kahramanlar can verir bu yurdu bu vatanı yaşatmak için. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Allah devletimize, vatanımıza zeval vermesin, Allah hepinizden razı olsun" dedi. - ERZURUM

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