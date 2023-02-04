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Palandöken geçidinde sis ve fırtına etkili oluyor

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Palandöken geçidinde sis ve fırtına etkili oluyor Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan sis ve fırtına görüş mesafesini zaman zaman 15 metreye kadar düşürdü.

Palandöken geçidinde sis ve fırtına etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan sis ve fırtına görüş mesafesini zaman zaman 15 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri özellikle fırtına ve sis olduğu zaman bölgede zor anlar yaşıyorlar.

Erzurum'dan Tekman'a giden sürücüler, "Bizler yıllarca palandöken yolunun bitmesini bekledik, yol yapımı bitti ama çilemiz devam ediyor. Yetkililerden bu yol için bir çare bulmalarını istiyoruz. Buraya tünel yapılacaktı ama hala bir çalışma yok devletimiz güçlü bir devlet nice tüneller yapıldı yaklaşık 3 bin rakımlı palandöken geçidine tünel yapmalarını rica ediyoruz" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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