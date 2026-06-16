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Palandöken'in zirvelerinde yaz ve kış birlikte görülüyor

Palandöken'in zirvelerinde yaz ve kış birlikte görülüyor
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Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde haziran ortasına rağmen kar örtüsü yer yer varlığını koruyor. Kar kütleleri, yeşeren bitki örtüsüyle aynı manzarada buluşurken, tarihi tabyalar da dronla görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde, haziran ortasına gelinmesine rağmen kar örtüsü yer yer varlığını koruyor.

Yaklaşık 3 bin 176 metre rakıma sahip Palandöken'in yüksek noktalarında kıştan kalan kar kütleleri, eteklerde yeşeren bitki örtüsüyle aynı manzarada buluşuyor.

Dağın arka yamaçlarında, vadilerde ve yol kenarlarında görülen kar örtüsü, bölgede yaz ve kış mevsimlerinin bir arada yaşandığı güzel görüntüler oluşturuyor.

Öte yandan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında savunma amacıyla yaklaşık 3 bin metre rakımda inşa edilen tarihi Büyük Palandöken ve Küçük Palandöken tabyaları da dronla görüntülendi.

Tarihi tabyaların çevresi ile iç kesimlerinde de yer yer kar gözlenirken, beyaz örtüyle çevrili savunma yapıları geçmişin izlerini bugüne taşıyan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
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