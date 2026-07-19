Erzurum'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü
Erzurum Palandöken'de yapımı süren 8 katlı inşaatın 6. katında dengesini kaybeden işçi Habip O. zemine düşerek hayatını kaybetti.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 8 katlı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Mahallesi'nde yapımı süren 8 katlı inşaatın 6. katındaki işçi Habip O. (52), dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Habip O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Talha Koca