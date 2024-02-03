Palalı Sabri cinayetinde 8 şüpheli gözaltına alındı

2013 yılında İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve fuhuş çetesi operasyonunda adı geçen Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelileri için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu, silahla ateş eden Çetin G.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

TETİĞİ ÇEKEN KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetin ardından olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek şüphelileri tek tek tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ise olayda silahı kullandığı belirlenen şüpheli ile birlikte 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

FUHUŞ ÇETESİ DAVASINDAN 6 AY ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

Gezi eylemlerinde pala ile göstericilere saldıran Sabri Çelebi, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla 248 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. Çelebi, 6 ay önce fuhuş çetesi davasından beraat etmişti.

Polis ekiplerinin detaylı soruşturması devam ediyor.