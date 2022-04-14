Pakistanlı şahsın, alışveriş yaptığı sırada bozuk paraları kasiyer kıza tek tek atması tepki çekti
- Güncelleme:
Pakistanlı bir şahsın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek atması tepkilere neden oldu.
İstanbul'un çeşitli yerlerinde genç kızların ve çocukların görüntülerini çekmelerinin ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların ardından yeni videolar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
TİKTOK'TA YAYINLADI
Son olarak TikTok'ta paylaşım yapan Pakistan uyruklu bir şahsın, alışveriş yaptığı marketteki kasiyerlere yönelik hareketi tepkilere neden oldu.
BOZUK PARALARI TEK TEK ATTI
Videodaki şahsın, işini yaptığı görülen kasiyerlerle dalga geçtiği ve ödemesi gereken paraları tek tek attığı görülüyor.