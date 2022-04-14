Pakistanlı şahsın, alışveriş yaptığı sırada bozuk paraları kasiyer kıza tek tek atması tepki çekti - Haberler

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Pakistanlı şahsın, alışveriş yaptığı sırada bozuk paraları kasiyer kıza tek tek atması tepki çekti

Haberler.com - Güncel
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Pakistanlı bir şahsın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek atması tepkilere neden oldu.

İstanbul'un çeşitli yerlerinde genç kızların ve çocukların görüntülerini çekmelerinin ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların ardından yeni videolar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

TİKTOK'TA YAYINLADI

Son olarak TikTok'ta paylaşım yapan Pakistan uyruklu bir şahsın, alışveriş yaptığı marketteki kasiyerlere yönelik hareketi tepkilere neden oldu.

BOZUK PARALARI TEK TEK ATTI

Videodaki şahsın, işini yaptığı görülen kasiyerlerle dalga geçtiği ve ödemesi gereken paraları tek tek attığı görülüyor.

Haberler.com - Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

ferfer:

bu kadar yüz verirsen olacağı bu,3.dünya ülke vatandaşları başımızda çıra yarıyor

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Necdet:

Türk halkı kendi yurdunda hiç bir zaman bu kadar aşağılanmamıştı. YA BU ÖNLENMELİ YA DA MHP İTTİFAKTAN AYRILMALI

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Ted Mosby:

Ya abi çıldırıcam. Şunları nasıl kimse görmezden geliyor şunlara haddini bildirecek birileri yok mu? Bunlar nasıl içeriye alındı? Devlet neden susuyor anlamıyorum yemin ederim anlamıyorum. Bana denk gelse keşke bir tanesi of

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