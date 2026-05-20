Pakistan İçişleri Bakanı, bir haftada ikinci kez ziyaret ettiği İran'da mevkidaşıyla görüştü

İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, bir hafta içinde ikinci kez ziyaret ettiği Tahran'da, mevkidaşı İskender Mumini ile görüştü.

İran devlet televizyonuna göre, Nakvi, başkent Tahran'da İran İçişleri Bakanı Mumini ile bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Pakista İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, 16 Mayıs'ta başlayan Tahran ziyaretinde, mevridaşının yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pekeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile de görüşmüştü.