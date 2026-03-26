Pakistan ve Malezya, bölgede süren çatışmaları sona erdirmek için birlikte çalışmaya kararlı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı görüşmede bölgede devam eden çatışmaları sona erdirmek için işbirliği kararlılıklarını dile getirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malezya Başbakanı Enver ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Pakistan'ın Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması ve diyaloğun geliştirilmesi yönündeki çabalarına verdiği destek için teşekkür ettiğini kaydeden Şerif, "Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirmek ve barış ile istikrarı desteklemek için hem birbirimizle hem de diğer kardeş ülkelerle birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
500

