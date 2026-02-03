Haberler

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile güvenlik ve askeri işbirliği konularını görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile güvenlik ve askeri işbirliği konularını görüştü.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Pakistan'a ziyarette bulunan Hafter, Munir ile Rawalpindi kentindeki Genelkurmay Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, karşılıklı çıkarları ilgilendiren başlıkların yanı sıra bölgesel gelişmeler ile kendi bölgelerindeki güvenlik dinamikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güvenlik ve askeri alanlardaki işbirliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, profesyonel askeri işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Munir, Pakistan'ın Libya ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirerek, ülkesinin Libya'da barış ve istikrara destek verdiğini ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir başkanlığındaki heyet, Aralık 2025'te Bingazi'de Hafter ile görüşmüştü.

Hafter ve Munir'in görüşmede, Libya-Pakistan ilişkilerinin tarihi derinliğine vurgu yaptığı, ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde bu ilişkilerin geliştirilmesinin önemini teyit ettiği aktarılmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Aralık 2025'te taraflar arasında imzalanan ve değeri 4 milyar doları aşan savunma anlaşması kapsamında Pakistan'ın, Libya'ya savaş ve eğitim uçakları başta olmak üzere çeşitli askeri teçhizat tedarik etmesi öngörülüyor.

Anlaşmanın ayrıca eğitim, kapasite geliştirme ve olası ortak üretim alanlarında işbirliğini içermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
