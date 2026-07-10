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Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bölgesel durumu görüştü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Şerif, barış kazanımlarını korumak için itidal ve diplomasinin önemini vurgularken, Pakistan'ın arabuluculuk rolüne hazır olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Şerif, "büyük çabalarla elde edilen barış kazanımlarını" korumak için itidal, diyalog ve diplomasinin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Şerif, bölgede kalıcı barışın sağlanması için ülkesinin arabulucu rolünü yeniden üstlenmeye hazır olduğunu teyit ettiğini, iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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