Pakistan ve Hindistan'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konutuna saldırı girişimine tepki

Pakistan ve Hindistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunulmasına tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna İHA saldırısı girişiminde bulunulmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu girişimin kınandığını belirten Şerif, "Özellikle barışa yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde, böylesine iğrenç bir eylem, barış, güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde tehdit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Rusya'yla dayanışma içinde olunduğunu vurgulayarak, barışı tehdit eden tüm eylemlerin kararlı şekilde reddedildiğini yineledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise X sosyal medya platformundaki paylaşımında, durumun endişeyle karşılandığını belirterek, devam eden diplomatik çabaların barışın sağlanması için en uygun çözüm olduğunu kaydetti.

Modi, "Tüm tarafları, (barış) çabalarına odaklanmaya ve bu çabalara zarar verebilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirtmişti.

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu söyleyerek, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede 91 İHA'yla Rusya Devlet Başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın, saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktarmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in resmi konutuna saldırı girişiminde bulunmadıklarını bildirmişti.