Pakistan ve Hindistan nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini birbirleriyle paylaştı

Pakistan ve Hindistan, yeni yılın ilk gününde nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini karşılıklı olarak paylaştı. İki ülke arasındaki anlaşma gereği, Hindistan 391 Pakistan kökenli sivil tutuklu ve 33 balıkçının ismini verirken, Pakistan da 257 Hindistanlı tutuklunun ismini Hindistan'a iletti.

İslamabad ve Yeni Delhi yönetimleri konuya ilişkin resmi açıklamalar yayımladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 2008'de taraflar arasında imzalanan anlaşma gereği aynı anda Yeni Delhi ve İslamabad'da nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerinin paylaşıldığını açıkladı.

Buna göre Hindistan, ülkede tutuklu bulunan ve Pakistan kökenli olan 391 sivil tutuklu ve 33 balıkçının ismini Pakistan'a verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi ise düzenlediği basın toplantısında, Hindistan tarafının açıklamasını teyit etti.

Andrabi, "Pakistan hükümeti bugün, 199 balıkçı ve 58 sivil olmak üzere 257 Hindistanlı tutuklunun ismini Hindistan'a vermiştir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Andrabi, iki ülke arasında imzalanan ve nükleer tesislerin vurulmasını yasaklayan anlaşma gereği ülkelerin birbiriyle nükleer tesislerin listesini paylaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
