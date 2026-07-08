Pakistan ve Hindistan, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimden "derin endişe" duyuyor

Pakistan ve Hindistan, ABD'nin İran'a yönelik dünkü saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimden derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada "Yeniden başlayan çatışma, kimsenin çıkarına olmaz. Pakistan, tüm tarafları bölgesel barış ve istikrarı daha baltalayabilecek herhangi eylemden kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede barışa ulaşılması için diyalog ve diplomasi dışında alternatif çözüm olmadığı vurgulanan açıklamada, İslamabad Mutabakatı'na uyma çağrısı yapıldı, Pakistan'ın bu konuda "rolünü yerine getirmeye hazır olduğu" kaydedildi.

Hindistan'ın açıklaması

Hindistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki gerilimden derin endişe duyulduğu belirtilerek "Bu gelişmeler, bölgesel barışı, güvenliği ve istikrarı baltalama riski doğuruyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, taraflara itidal, gerilimi azaltma ve enerji tedariki ile ticaretin kesintisiz akışının sağlanması çağrısı yapılarak "Tarafları, çatışmanın barışçıl ve kalıcı çözüme kavuşturulması için diyalog ve diplomasiye dönmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nda 7 Temmuz'da Katar ve Suudi Arabistan'a ait tankerlerin de bulunduğu en az 3 ticari geminin, nereden geldiği belirlenemeyen mermilerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu bildirilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırılara karşılık olarak İran'daki bazı radar sistemleri, füze bataryaları ve Devrim Muhafızları'na ait 60'tan fazla küçük botu hedef alan 80'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." demişti.