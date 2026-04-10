Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Fransız mevkidaşı Barrot telefonda görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dar ve Barrot görüşmede, ABD ve İran arasındaki ateşkes süreci ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Barrot, Pakistan'ın ABD ve İran arasında ateşkes sürecinin sağlanmasındaki rolünden dolayı tebriklerini bildirdi ve ülkesinin bölgede kalıcı barış ve istikrar için diplomatik bir yol izleme çabalarına destek verdiğini belirtti.

İki bakan, Lübnan'daki "ciddi ateşkes ihlallerinden" duydukları endişeyi dile getirdi ve "ateşkesin tam olarak uygulanmasının" ve ateşkese saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.