Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Bahreynli mevkidaşı Zeyyani ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Bahreynli mevkidaşı Zeyyani, ABD-İran mutabakatının ardından bölgedeki son durumu telefon görüşmesinde ele aldı. Zeyyani, anlaşmanın kalıcı barışa katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Dar ve Zeyyani, telefonda görüştü.

Bakanlar, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından bölgedeki son durumu ele aldı.

Zeyyani, mutabakatın, bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlamasını umduğunu belirterek, yakın zamanda Pakistan'ı ziyaret edeceğini dile getirdi.

Dar, Pakistan'ın bölgede ve dünyada barış ve istikrara ulaşmak için diyalog ve diplomasiyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emlakta 'uygun fiyatlı ev' tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı

Emlakta "uygun fiyatlı ev" tuzağı! İşin perde arkası ortaya çıktı
Faruk Turgut'un sözleri Can Yaman'ı küplere bindirdi: Senin bütçen benim kaşeme yetmez

Eski yapımcısına ateş püskürdü: Senin bütçen benim kaşeme yetmez
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç