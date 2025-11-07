Pakistan ve Afganistan Sınırında Çatışma: Gerginlik Kontrol Altında

KABİL/İSLAMABAD, 7 Kasım (Xinhua) -- Pakistan güçlerinin, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetine bağlı bir ilçede Afgan sınır güçlerine ateş açtığı bildirildi.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News'in bildirdiğine göre yerel saatle 17.00 civarında çıkan çatışmada hem hafif hem de ağır silahlar kullanıldı. Çatışma sırasında Spin Boldak bölgesindeki bir ticaret pazarına topçu saldırısı düzenlendiği, bölge sakinleri ve tüccarların bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Pakistanlı güvenlik kaynakları ise perşembe günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada çatışmanın, Taliban'ın kontrolündeki bölgeden bazı unsurların Pakistan karakollarına sebepsiz yere ateş açması üzerine çıktığını belirtti.

Kaynaklar, Pakistan güvenlik güçlerinin Belucistan eyaletinin Çaman ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya hızlı ve etkili şekilde müdahale ederek mevzilerinin güvenliğini sağladığını aktardı.

"Afgan yetkililere göre saldırı, Taliban'ın resmi emri altında hareket etmeyen bir grup tarafından gerçekleştirildi" bilgisini paylaşan kaynaklar, Pakistan güvenlik güçleri ve Taliban'ın olayın ardından iletişime geçtiğini belirterek durumun kısa sürede kontrol altına alındığını ve gerginliğin önlendiğini vurguladı.

Kaynaklar, her iki taraf arasındaki ateşkes anlaşmasının geçerliliğini koruduğunu belirterek, yerel komutanların zamanında harekete geçmesinin durumu kontrol altına almaya ve sükuneti yeniden sağlamaya yardımcı olduğunu söyledi.

Çatışma, Afganistan ve Pakistan heyetlerinin İstanbul'da üçüncü tur görüşmelere başladığı gün yaşandı.