Haberler

Pakistan "Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, kardeş ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı ve itidal, diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu.

Pakistan"kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu" vurgulayarak, iki ülkeyle güçlü dayanışma içinde olduğunu bildirdi. ???????

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pakistan, kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alan son saldırılardan ciddi endişe duyduğunu ifade ediyor. Bu saldırılar, uluslararası hukukun ve devletlerarası ilişkiler ilkelerinin açık bir ihlalidir ve bölgeyi daha fazla gerginliğe doğru itebilir." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile güçlü dayanışmasını yeniden teyit ettiği vurgulanan açıklamada, bölgesel barış ve istikrarı korumak için itidal, diyalog ve diplomasinin kullanılması çağrısında bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor