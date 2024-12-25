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Pakistan savaş uçakları Afganistan'ı vurdu: 46 ölü

Pakistan savaş uçakları Afganistan'ı vurdu: 46 ölü
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Pakistan tarafından Afganistan'a gerçekleştirilen hava saldırılarında 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan Savunma Bakanlığı saldırının yanıtsız kalmayacağını duyurdu.

Afganistan yönetimi, Pakistan savaş uçaklarının Afganistan topraklarına hava saldırıları düzenlediğini ve 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaya ilişkin basın açıklamasında bulunan Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, birçok evin de yıkıldığını belirterek, kurbanların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI, AFGANİSTAN'IN PAKTİKA VİLAYETİNE BÖLGELERİ BOMBALADI

Dün gece 21.00 sularında Pakistan'a ait savaş uçakları, sınırına yakın bir noktada Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri bombalamıştı. Afgan yetkililer söz konusu saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtiyor. Ancak Pakistan medyası ise hava saldırılarında Pakistan hükümetine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) 4 üssünün hedef alındığını ileri sürüyor.

"YANITSIZ KALMAYACAK"

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı, olay sonrası yaptığı açıklamada, saldırıların uluslararası normları ihlal ettiğini ve "yanıtsız kalmayacağını" duyurmuştu. Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Bilal Güler - Güncel
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