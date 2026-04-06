Pakistan: Ortadoğu'da Barışın Sağlanmasına Yönelik Süreç Devam Ediyor

İSLAMABAD, 6 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi ve barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların "devam ettiğini" söyledi.

Pakistan devlet televizyonunun bildirdiğine göre Andrabi pazartesi günkü basın toplantısında, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesine katkıda bulunmak üzere bir çerçeve önerisinde bulundukları yönündeki haberler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Sözcü, "Bu tür münferit ve spesifik olaylar hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Basında yer alan bazı haberlerde Pakistan'ın ateşkes sağlanması ve daha kapsamlı müzakereler başlatılmasına yönelik öneri sunduğu iddia edilmiş, ancak bu konu resmen doğrulanmamıştı.

